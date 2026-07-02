Ekstraklasa podzieliła potężny tort. Miliony dla Jagiellonii Białystok

O tym, jakie pieniądze trafiły do klubów zdecydowało kilka czynników. Ekstraklasa brała pod uwagę cztery kategorie: obecne miejsce w sezonie, ranking historyczny oraz System Pro Junior czyli za występy młodzieżowców. Do tego solidarnie do każdego z klubów trafiło po 8,2 mln zł.

Mistrz najwięcej, Jagiellonia z ładną sumą

Najwięcej otrzymał mistrz Polski czyli Lech Poznań, bo prawie 37 mln zł. Do wicemistrza trafiło 29,7 mln zł, a trzecia Jagiellonia zgarnęła ponad 26,5 miliona zł.

Duma Podlasia może pochwalić się sporym bonusem za grę młodzieżowców. Z tego tytułu Jaga zainkasowała 1,3 mln, więcej nazbierały tylko Lech Poznań i Zagłębie Lubin. Za trzecia lokatę do kasy klubowej wpłynęło 13,5 mln, a za ranking historyczny 3,4 mln zł.

Tak wygląda zestawienie finansowe za ubiegły sezon: