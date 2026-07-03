Nastolatek za kółkiem Citroena. Jechał po zakupy dla babci

Zdradził go STOP

Incydent miał miejsce w Brańsku w powiecie bielskim. Policjanci na jednej z ulic zauważyli Citroena, który nie zatrzymał się przed znakiem STOP. Podczas kontroli okazało się, że kierowcą był 17, bez prawa jazdy.

Mężczyzna powiedział policjantom, że wziął samochód cioci bez jej wiedzy i pojechał do sklepu, żeby zrobić zakupy dla swojej babci, u której przebywa na wakacjach - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Pojazd został przekazany właścicielce. 17 - latek odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia. Dokładnie za niezastosowanie się do znaku i kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.