Nastolatek za kółkiem Citroena. Jechał po zakupy dla babci

Paweł Jakubowski
2026-07-03 13:07

Nastolatek, który przebywał u babci na wakacjach, postanowił zrobić dobry uczynek. Tyle, że ponad prawem. Chłopak wsiadł do auta i pojechał na zakupy. Nie miał prawa jazdy

Policjant trzyma tarczę do zatrzymywania pojazdów. O 17-latku bez prawa jazdy przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Zdradził go STOP

Incydent miał miejsce w  Brańsku w powiecie bielskim. Policjanci na jednej z ulic zauważyli Citroena, który nie zatrzymał się przed znakiem STOP. Podczas kontroli okazało się, że kierowcą był 17, bez prawa jazdy. 

Mężczyzna powiedział policjantom, że wziął samochód cioci bez jej wiedzy i pojechał do sklepu, żeby zrobić zakupy dla swojej babci, u której przebywa na wakacjach - informuje biuro prasowe podlaskiej policji 

Pojazd został przekazany właścicielce. 17 - latek odpowie przed sądem za popełnione wykroczenia. Dokładnie za niezastosowanie się do znaku i kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Przeczytaj także:
Na ul Antoniukowskiej w Białymstoku zasłabł kierowca. Akcja ratunkowa nie przyn…
Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu!
nastolatek
zakupy
dziecko za kierownicą
województwo podlaskie