Obóz w Austrii. Jagiellonia ogrywa uczestnika Ligi Mistrzów

Paweł Jakubowski
2026-07-13 7:29

Duma Podlasia pokonała na obozie w Austrii cypryjskim Pafos FC 1:0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Dawid Drachal.

Pafos grał w ostatnim sezonie w rozrywkach Ligi Mistrzów, wiec mógł pochwalić się dużym doświadczeniem. Jagiellonia jednak zaprezentowała się bardzo dobrze i zagrała na zero z tyłu, do tego przed przerwą zwycięska bramkę zdobył  strzałem pod poprzeczkę Dawid Drachal.

Debiuty nowych

W drugiej połowie meczu w barwach Jagi zadebiutowało dwóch nowych piłkarzy,  to napastnik Nik Prelec oraz obrońca Rodrigo Conceição. Trener meczu z Cypryjczykami sprawdziła aż 21 zawodników.

Teraz Jaga zara sparing ze Spartą Praga 

Przeczytaj także:
Ekstraklasa podzieliła potężny tort. Miliony dla Jagiellonii Białystok
jagiellonia białystok
Cypr