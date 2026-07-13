Obóz w Austrii. Jagiellonia ogrywa uczestnika Ligi Mistrzów

Pafos grał w ostatnim sezonie w rozrywkach Ligi Mistrzów, wiec mógł pochwalić się dużym doświadczeniem. Jagiellonia jednak zaprezentowała się bardzo dobrze i zagrała na zero z tyłu, do tego przed przerwą zwycięska bramkę zdobył strzałem pod poprzeczkę Dawid Drachal.

Debiuty nowych

W drugiej połowie meczu w barwach Jagi zadebiutowało dwóch nowych piłkarzy, to napastnik Nik Prelec oraz obrońca Rodrigo Conceição. Trener meczu z Cypryjczykami sprawdziła aż 21 zawodników.

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