Żołnierze w północno-wschodniej Polsce. Ważny komunikat dowództwa

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Ćwiczenia wojskowe na wschodzie kraju. DORSZ wydaje komunikat
Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w poniedziałek i wtorek (14 i 15 lipca) niektóre oddziały Wojska Polskiego będą prowadzić ćwiczenia na północnym wschodzie Polski. Wojskowi zaznaczają, że „Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych”. Przedstawiciele dowództwa podkreślają, że manewry nie są reakcją na jakiekolwiek nagłe incydenty, lecz zaplanowanym działaniem.
Ruch pojazdów wojskowych na drogach publicznych. Apel o rozwagę
Mieszkańcy muszą być przygotowani na wzmożony ruch w regionie. Zgodnie z ostrzeżeniem Dowództwa Operacyjnego: „W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych”. Kierowcy proszeni są o zachowanie czujności w rejonach przemarszu kolumn, a także o słuchanie poleceń służb mundurowych. Wojskowi zwracają uwagę na kwestię bezpieczeństwa w sieci. Kategorycznie odradza się wrzucanie do internetu zdjęć i filmów pokazujących przemieszczający się sprzęt: „Publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”. DORSZ kończy swój komunikat przypomnieniem o konieczności współpracy dla dobra ogółu: „Wspólnie zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo”. Przewiduje się, że po dwóch dniach intensywnych ćwiczeń sytuacja w tej części kraju powróci do normy.