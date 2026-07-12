Poniedziałek z burzami i deszczem! Ostrzeżenia dla wschodniej Polski

Burze w Polsce 13 lipca. Deszcz i silny wiatr na wschodzie kraju

Gdzie spodziewać się burz najbliższej nocy i w poniedziałek, 13 lipca? W nocy z niedzieli na poniedziałek w większości kraju przeważać będzie gęste zachmurzenie, a niebo szczelnie przykryją chmury. Przejaśnienia pojawią się głównie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i lokalnie na Dolnym Śląsku. Południowe i wschodnie województwa muszą liczyć się z przelotnymi deszczami. Dodatkowo mogą tworzyć się mgły. Na północnym wschodzie niewykluczone są burze, podczas których spadnie do 15 mm deszczu. Temperatury spadną do 11-12 stopni w rejonach południowo-wschodnich. W centrum termometry wskażą 14-15 stopni, a na północnym zachodzie zrobi się najcieplej – od 17 do 18 stopni. Umiarkowany wiatr powieje z północy, choć w trakcie burz jego siła wzrośnie.

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Słonecznie na zachodzie, burze ponownie nad północnym wschodem

W poniedziałek mieszkańcy południowych i wschodnich części Polski wciąż mogą spodziewać się deszczu. Bardziej słonecznie na zachodzie, szczególnie w rejonie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i miejscami na Dolnym Śląsku. Przelotne deszcze zapowiadane są także w pasie nadmorskim. Szczególnie niespokojnie zapowiada się pogoda na wschodzie kraju, gdzie synoptycy przewidują burze z opadami rzędu 15-20 mm i wiatrem w porywach do 60 km/h.

Słupki rtęci pokażą bardzo różne wartości w zależności od regionu. W podgórskich partiach Karpat temperatura wyniesie 19-20 stopni, nad morzem zanotujemy około 21 stopni, podczas gdy w centrum będzie to 24-25 stopni. Najwyższe wskazania pojawią się na zachodzie, osiągając nawet 28 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, okresami w porywach.

Gdzie burze w nocy z poniedziałku na wtorek? Ostrzeżenia dla wschodu

Noc z poniedziałku na wtorek nie przyniesie dużych zmian w pogodzie. Pas wybrzeża, a także wschodnie i południowe województwa nadal deszczowe. Na zachodzie niebo nieco przejaśnieje. Z kolei na południu i w rejonach południowo-wschodnich znów może zagrzmieć. Prognozy mówią o ulewach do 20-30 mm oraz porywach wiatru sięgających 60 km/h. Najniższe temperatury będą w rejonach podkarpackich - 11-14 stopni. W Sudetach termometry wskażą około 14 stopni. Najcieplej zapowiada się noc w centrum Polski, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 17-18 stopniach. Wiatr nadal ma być słaby bądź umiarkowany, wiejący przeważnie z północy.

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