Krzyczał i straszył ludzi przy jednym ze sklepów. Prosił się o zatrzymanie

Policjanci z białostockiego oddziału prewencji dostali zgłoszenie, że przy jednym ze sklepów mężczyzna zakłóca porządek publiczny, krzyczy i swoim zachowaniem wzbudza niepokój przechodniów. Podczas legitymowania mężczyzna irracjonalnie odpowiadał na zadawane pytania.

Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że 33 latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku do odbycia kary za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie ma do odsiadki zaległy rok i 3 miesiące