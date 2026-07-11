Krzyczał i straszył ludzi przy jednym ze sklepów. Prosił się o zatrzymanie

Paweł Jakubowski
2026-07-11 20:07

Interwencja policjantów wobec mężczyzny zakłócającego porządek publiczny zakończyła się jego zatrzymaniem. 33-latek krzyczał przy jednym ze sklepów, jak się okazał być ścigany za atak na policjanta.

Awantura
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Policjanci z białostockiego oddziału prewencji dostali zgłoszenie, że przy jednym ze sklepów mężczyzna zakłóca porządek publiczny, krzyczy i swoim zachowaniem wzbudza niepokój przechodniów.  Podczas legitymowania mężczyzna irracjonalnie odpowiadał na zadawane pytania.

Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach wykazało, że 33 latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku do odbycia kary za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. 

Mężczyzna  trafił do aresztu, gdzie ma do odsiadki zaległy rok i 3 miesiące

Przeczytaj także:
Nastolatek za kółkiem Citroena. Jechał po zakupy dla babci
Białystok
Awantura