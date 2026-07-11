Czołowe zderzenie opla z busem. Wśród poszkodowanych są dzieci

Do zdarzenia doszło na odcinku DK63 między Łomżą a Kolnem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 47-letni kierowca opla z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na pas przeznaczony dla pojazdów jadących z przeciwka. Chwilę później doszło do zderzenia z busem marki Citroen, którym kierował 58-letni mężczyzna.

Wśród poszkodowanych są dzieci

Oplem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 10 i 17 lat. W busie znajdowały się dwie osoby dorosłe. Na tę chwilę służby nie przekazały informacji o obrażeniach poszkodowanych.

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Utrudnienia dla kierowców

W miejscu zdarzenia droga krajowa nr 63 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policja wyznaczyła objazdy. Kierowcy jadący od strony Łomży w kierunku Kolna kierowani są na drogę krajową nr 61 przez Korzeniste. Z kolei dojazd do Kolna odbywa się przez Nowogród i Nowe Rakowo.

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Na miejscu nadal pracują służby, które zabezpieczają teren i ustalają dokładne okoliczności wypadku.