To losowanie odmieniło czyjeś życie. Wielka wygrana w Mini Lotto

Środowe losowanie Mini Lotto okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla jednego z mieszkańców lub osoby, która zagrała w Białymstoku. W punkcie LOTTO przy ul. Hetmańskiej 16 zawarto kupon, który jako jedyny w całym kraju pozwolił poprawnie wytypować wszystkie pięć liczb.

Za trafienie "piątki" szczęśliwy gracz otrzyma 418 709,20 zł. Była to jedyna wygrana pierwszego stopnia odnotowana podczas losowania z 8 lipca 2026 roku. Tego dnia wylosowano następujące liczby: 20, 21, 26, 37, 40.

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Mini Lotto to jedna z najdłużej funkcjonujących gier liczbowych Totalizatora Sportowego. Zasady są proste – gracz wybiera 5 liczb spośród 42, a losowania odbywają się codziennie. Pojedynczy zakład kosztuje 2 zł, dzięki czemu gra cieszy się dużą popularnością. Choć wygrane są zazwyczaj niższe niż w klasycznym Lotto, trafienie "piątki" może przynieść nagrodę liczoną w setkach tysięcy złotych, czego najlepszym przykładem jest środowa wygrana z Białegostoku.