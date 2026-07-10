Pogoda zaskoczyła kajakarzy. Cztery nastolatki trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek, 10 lipca, przed godziną 18. Policjanci z Sokółki otrzymali informację od strażaków o grupie pięciu osób, która z powodu trudnych warunków atmosferycznych utknęła na rzece. W skład grupy wchodziły cztery nastolatki oraz ich opiekun.

Na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Ze względu na warunki panujące na Biebrzy ratownicy wykorzystali poduszkowce, którymi bezpiecznie ewakuowali wszystkie osoby.

Po zakończeniu akcji okazało się, że cztery dziewczęta w wieku od 14 do 15 lat doznały wyziębienia. Nastolatki zostały przewiezione do szpitali w Sokółce i Augustowie, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

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Dzięki sprawnej współpracy służb cała akcja zakończyła się bezpiecznym przetransportowaniem uczestników spływu z rejonu zagrożenia.