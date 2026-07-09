Policjanci z białostockiej drogówki tuż po północy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW. 19-latek jechał w centrum miasta z prędkością 125 km/h na obowiązującej tam pięćdziesiątce. Mundurowi nałożyli na niego mandat w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów. Zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.
19-letni pirat drogowy zatrzymany. Pędził ulicami Białegostoku ponad 120 km/h
2026-07-09 13:52
Białostoccy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę BMW, który urządził sobie nocny rajd ulicami w centrum miasta. 19-latek stracił prawko.
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