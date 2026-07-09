28-latek zaatakował sprzedawcę truskawek. Wyciągnął nóż i zdemolował samochody

Do zdarzenia doszło na stoisku z truskawkami przed sklepem w Czarnej Białostockiej. O interwencję poprosił policjantów sprzedawca, który padł ofiarą agresywnego zachowania znanego mu 28-latka. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, napastnik podszedł do niego i bez żadnego powodu zaczął go wyzywać oraz grozić. Po chwili wyciągnął nóż, którym wymachiwał, a następnie zaczął szarpać i popychać mężczyznę.

Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, sprzedawca uciekł i schronił się w jednym z należących do niego samochodów zaparkowanych na pobliskim parkingu.

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Zniszczył dwa samochody

To jednak nie zakończyło agresywnego zachowania 28-latka. Rozwścieczony mężczyzna zaczął kopać w pojazd, uszkadzając lusterko i reflektor. Następnie podniósł kamień i wybił nim szybę w samochodzie.

Na tym nie poprzestał. Tym samym kamieniem rzucił również w drugi pojazd należący do pokrzywdzonego, wybijając kolejną szybę. Po zniszczeniu aut uciekł z miejsca zdarzenia.

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Policjanci zatrzymali 28-latka

Funkcjonariusze początkowo prowadzili poszukiwania na ulicach Czarnej Białostockiej. Po ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego zatrzymali go w jego mieszkaniu. 28-latek trafił do policyjnej celi. Policjanci ustalają obecnie pełny zakres jego odpowiedzialności za atak oraz zniszczenie mienia.