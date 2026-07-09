Sparing Jagiellonii na obozie w Austrii. Trener sprawdził 20 piłkarzy

Rywalem Jagi była trzecia ekipa ukraińskiej ekstraklasy. W pierwszej połowie Ukraińcy mieli kilka okazji do zdobycia gola, w drugiej - swoje okazje kreowała Duma Podlasia. Dobrymi interwencjami popisali się bramkarze obu ekip. W Jagiellonii Sławomir Abramowicz oraz Michał Perchel.

11 zmian

Sparing był okazją do sprawdzenia jagiellońskiej kadry. Trener Adrian Siemieniec dokonał 11 zmian, testując tym samym na boisku dwie jedenastki.

Żółto -Czerwonych na zgrupowaniu w Austrii czekają jeszcze mecze z : FC Pafos (Cypr), Sparta Praga (Czechy) i FC Nordsjaelland (Dania)