Sparing Jagiellonii na obozie w Austrii. Trener sprawdził 20 piłkarzy

Paweł Jakubowski
2026-07-09 22:53

Jagiellonia Białystok ma za sobą pierwszy sparing podczas zgrupowania w Austrii. Spotkanie z ukraińską Polissią Żytomierz zakończyło się wynikiem 0:0

Imaz
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Rywalem Jagi była trzecia ekipa ukraińskiej ekstraklasy. W pierwszej połowie Ukraińcy mieli kilka okazji do zdobycia gola, w drugiej - swoje okazje kreowała Duma Podlasia. Dobrymi interwencjami popisali się bramkarze obu ekip. W Jagiellonii Sławomir Abramowicz oraz Michał Perchel. 

11 zmian

Sparing był okazją do sprawdzenia jagiellońskiej kadry. Trener Adrian Siemieniec dokonał 11 zmian, testując tym samym na boisku dwie jedenastki. 

Żółto -Czerwonych na zgrupowaniu w Austrii czekają jeszcze mecze z : FC Pafos (Cypr), Sparta Praga (Czechy) i FC Nordsjaelland (Dania)

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