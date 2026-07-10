25-letek z Uzbekistanu organizował przemyt ludzi. Wpadł w Wołominie

Paweł Jakubowski
2026-07-10 9:20

Obywatela Uzbekistanu podejrzanego o organizowanie nielegalnej migracji zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Obywatel Uzbekistanu
Autor: Podlaska Straż Graniczna/ Youtube

25-letek z Uzbekistanu podejrzany jest o organizowanie nielegalnej migracji. Zatrzymanie cudzoziemca, to efekt intensywnej pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczej nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach.

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Prawie setka kurierów

Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 90 organizatorów nielegalnego przekraczania granicy.

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