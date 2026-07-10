Z Anglii do Białegostoku. Jagiellonia wzmacnia atak. Oto nowy piłkarz

Nik Prelec to 25-letni słoweński napastnik. Występował m.in we włoskich Sampdorii i Cagliari czy Austrii Wiedeń, a ostatnio był zawodnikiem anielskiego Oxford United. Ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentant Słowenii.

- Wiedziałem, że chce mnie duży klub z ambicjami, z bardzo dobrymi wynikami w Europie. Klub, który za chwilę rozpocznie kolejny sezon na międzynarodowej arenie. Wiedziałem, że chcę tam być, dlatego czuję duże podekscytowanie. Nie zastanawiałem się zbyt długo nad tą ofertą. - powiedział nowy nabytek Jagi

Słoweniec jest zawodnikiem ofensywnym i wesprzeć siłę ataku Dumy Podlasia po odejściu Pululu.

Nik będzie występował z numerem 99.