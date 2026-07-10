Z Anglii do Białegostoku. Jagiellonia wzmacnia atak. Oto nowy piłkarz

Paweł Jakubowski
2026-07-10 13:47

Jagiellonia Białystok pozyskała napastnika. To Słoweniec Nik Prelec. Podpisał kontrakt do końca sezonu 28/29. Ma być następcą Pululu

Nik
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Nik Prelec to 25-letni słoweński napastnik. Występował m.in we włoskich Sampdorii  i Cagliari czy Austrii Wiedeń, a ostatnio był zawodnikiem anielskiego Oxford United. Ma na koncie występy w młodzieżowych  reprezentant Słowenii. 

 -  Wiedziałem, że chce mnie duży klub z ambicjami, z bardzo dobrymi wynikami w Europie. Klub, który za chwilę rozpocznie kolejny sezon na międzynarodowej arenie. Wiedziałem, że chcę tam być, dlatego czuję duże podekscytowanie. Nie zastanawiałem się zbyt długo nad tą ofertą. - powiedział nowy nabytek Jagi 

Słoweniec jest zawodnikiem ofensywnym i wesprzeć siłę ataku Dumy Podlasia po odejściu Pululu. 

Nik będzie występował z numerem 99.  

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