Burze uderzą w cztery regiony. IMGW wydał ostrzeżenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-07-11 8:10

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili alerty pierwszego stopnia w związku z nadciągającymi burzami. Zagrożenie dotyczy czterech regionów w północno-wschodniej Polsce i utrzyma się do sobotniego wieczoru. Spodziewane są intensywne opady deszczu sięgające 25 mm oraz silne porywy wiatru do 60 km/h.

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Autor: Trybex/ Shutterstock

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą całego Podlasia, północnej części Lubelszczyzny, a także wschodnich fragmentów Mazowsza oraz Warmii i Mazur. W strefie objętej alertami pojawią się wyładowania atmosferyczne, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-25 mm oraz podmuchy wiatru sięgające 60 km/h. Niewykluczone są również lokalne opady gradu.

Komunikaty meteorologiczne wchodzą w życie w sobotę w samo południe i pozostaną aktywne aż do godziny 19:00. Żółte alerty informują o niebezpiecznych warunkach pogodowych wywołujących znaczne szkody materialne, a nawet stanowiących realne zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia.

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