Burze uderzą w cztery regiony. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą całego Podlasia, północnej części Lubelszczyzny, a także wschodnich fragmentów Mazowsza oraz Warmii i Mazur. W strefie objętej alertami pojawią się wyładowania atmosferyczne, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-25 mm oraz podmuchy wiatru sięgające 60 km/h. Niewykluczone są również lokalne opady gradu.
Komunikaty meteorologiczne wchodzą w życie w sobotę w samo południe i pozostaną aktywne aż do godziny 19:00. Żółte alerty informują o niebezpiecznych warunkach pogodowych wywołujących znaczne szkody materialne, a nawet stanowiących realne zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia.