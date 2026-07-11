Burze uderzą w cztery regiony. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą całego Podlasia, północnej części Lubelszczyzny, a także wschodnich fragmentów Mazowsza oraz Warmii i Mazur. W strefie objętej alertami pojawią się wyładowania atmosferyczne, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-25 mm oraz podmuchy wiatru sięgające 60 km/h. Niewykluczone są również lokalne opady gradu.

Komunikaty meteorologiczne wchodzą w życie w sobotę w samo południe i pozostaną aktywne aż do godziny 19:00. Żółte alerty informują o niebezpiecznych warunkach pogodowych wywołujących znaczne szkody materialne, a nawet stanowiących realne zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia.

🌤️ Dzień dobry w sobotę!W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów na północnym wschodzie do 25 mm. 🌡️Temperatura maksymalna od 18°C na północnym wschodzie, około 22°C w… pic.twitter.com/GpufURRpFM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 11, 2026