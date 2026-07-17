Ferrari, Lamborghini czy McLaren. Supersamochody odwiedzą Białystok

Paweł Jakubowski
2026-07-17 9:45

Piknik charytatywno-motoryzacyjny z Lamborghini, Ferrari, McLaren i innymi unikatowymi autami zawita do Białegostoku. Będzie można się przejechać i przy okazji pomóc potrzebującym dzieciom.

Niebieskie Lamborghini z pomarańczowymi detalami na placu miejskim. O akcji charytatywnej przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: CarsHub/ Materiały prasowe

Event motoryzacyjny podczas trasy po Polsce i odwiedza ponad 60 miast. W tym dwa miasta na Podlasiu. W najbliższy weekend supersamochody będzie można spotkać w Białymstoku i  Bielsku Podlaskim.

Unikatowe fury przy Teatrze Dramatycznym

Piknik charytatywno-motoryzacyjny odbędzie się dziś 17 i 18 lipca na placu przy Teatrze Dramatycznym. Będzie można spełnić swoje marzenia i przejechać się takimi się takimi autami jak  Lamborghini, Ferrari, McLaren czy w profesjonalnym Driftowozie lub w pustynnym Buggym.  

Supersamochody

  • - Ferrari SF90 o mocy 1000KM,
  • Lamborghini Huracan EVO 4x4
  • Supercharged - 900KM,
  • Lamborghini Huracan STO 640KM,
  • McLaren 720S Performance,
  • McLaren spec. 600LT 800KM,
  • Ferrari Portofino,
  • Ferrari 488GTB Novitec 800KM,
  • Dodge Chellenger Hellcat 800KM,
  • Mercedes AMG GT-R 600KM,
  • BMW M2 500KM,
  • Nissan GT-R R35 600KM
  • CAN-AM Maverick 200KM,
  • BMW E36 2JZ GTE 700KM
  • pojazdy off-road - Maverick XRS Turbo RR - pustynny pojazd typu Buggy
  • Profesjonalne driftowozy (przygotowane pojazdy pucharowe)

Podczas wydarzeń zbierane są środki na sprzęt medyczny, a darczyńcy mają okazję przejechać się (na miejscu pasażera) jednym z super samochodów (Ferrari, Lamborghini, McLaren i inne). 

Charytatywny cel

Założeniem wydarzenia jest wsparcie Fundacji Fun and Drive Dzieciom, której celem jest zakup nowoczesnych karetek (3 karetki udało się już kupić oraz kolejne jest już w budowie). 

Supersamochody. Kiedy?

Białystok:Plac Marszałka J. PiłsudskiegoPiątek: godz. 15:00 - 21:00Sobota: godz. 10:00 - 21:00

Bielsk PodlaskiPlac Ratuszowy (im. Jana Pawła II)Niedziela: godz. 10:00 - 20:00

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