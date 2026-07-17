Ferrari, Lamborghini czy McLaren. Supersamochody odwiedzą Białystok

Event motoryzacyjny podczas trasy po Polsce i odwiedza ponad 60 miast. W tym dwa miasta na Podlasiu. W najbliższy weekend supersamochody będzie można spotkać w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.
Unikatowe fury przy Teatrze Dramatycznym
Piknik charytatywno-motoryzacyjny odbędzie się dziś 17 i 18 lipca na placu przy Teatrze Dramatycznym. Będzie można spełnić swoje marzenia i przejechać się takimi się takimi autami jak Lamborghini, Ferrari, McLaren czy w profesjonalnym Driftowozie lub w pustynnym Buggym.
Supersamochody
- - Ferrari SF90 o mocy 1000KM,
- Lamborghini Huracan EVO 4x4
- Supercharged - 900KM,
- Lamborghini Huracan STO 640KM,
- McLaren 720S Performance,
- McLaren spec. 600LT 800KM,
- Ferrari Portofino,
- Ferrari 488GTB Novitec 800KM,
- Dodge Chellenger Hellcat 800KM,
- Mercedes AMG GT-R 600KM,
- BMW M2 500KM,
- Nissan GT-R R35 600KM
- CAN-AM Maverick 200KM,
- BMW E36 2JZ GTE 700KM
- pojazdy off-road - Maverick XRS Turbo RR - pustynny pojazd typu Buggy
- Profesjonalne driftowozy (przygotowane pojazdy pucharowe)
Podczas wydarzeń zbierane są środki na sprzęt medyczny, a darczyńcy mają okazję przejechać się (na miejscu pasażera) jednym z super samochodów (Ferrari, Lamborghini, McLaren i inne).
Charytatywny cel
Założeniem wydarzenia jest wsparcie Fundacji Fun and Drive Dzieciom, której celem jest zakup nowoczesnych karetek (3 karetki udało się już kupić oraz kolejne jest już w budowie).
Supersamochody. Kiedy?
Białystok:Plac Marszałka J. PiłsudskiegoPiątek: godz. 15:00 - 21:00Sobota: godz. 10:00 - 21:00
Bielsk PodlaskiPlac Ratuszowy (im. Jana Pawła II)Niedziela: godz. 10:00 - 20:00