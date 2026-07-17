Ferrari, Lamborghini czy McLaren. Supersamochody odwiedzą Białystok

Event motoryzacyjny podczas trasy po Polsce i odwiedza ponad 60 miast. W tym dwa miasta na Podlasiu. W najbliższy weekend supersamochody będzie można spotkać w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

Unikatowe fury przy Teatrze Dramatycznym

Piknik charytatywno-motoryzacyjny odbędzie się dziś 17 i 18 lipca na placu przy Teatrze Dramatycznym. Będzie można spełnić swoje marzenia i przejechać się takimi się takimi autami jak Lamborghini, Ferrari, McLaren czy w profesjonalnym Driftowozie lub w pustynnym Buggym.

Supersamochody

- Ferrari SF90 o mocy 1000KM,

Lamborghini Huracan EVO 4x4

Supercharged - 900KM,

Lamborghini Huracan STO 640KM,

McLaren 720S Performance,

McLaren spec. 600LT 800KM,

Ferrari Portofino,

Ferrari 488GTB Novitec 800KM,

Dodge Chellenger Hellcat 800KM,

Mercedes AMG GT-R 600KM,

BMW M2 500KM,

Nissan GT-R R35 600KM

CAN-AM Maverick 200KM,

BMW E36 2JZ GTE 700KM

pojazdy off-road - Maverick XRS Turbo RR - pustynny pojazd typu Buggy

Profesjonalne driftowozy (przygotowane pojazdy pucharowe)

Podczas wydarzeń zbierane są środki na sprzęt medyczny, a darczyńcy mają okazję przejechać się (na miejscu pasażera) jednym z super samochodów (Ferrari, Lamborghini, McLaren i inne).

Charytatywny cel

Założeniem wydarzenia jest wsparcie Fundacji Fun and Drive Dzieciom, której celem jest zakup nowoczesnych karetek (3 karetki udało się już kupić oraz kolejne jest już w budowie).

Supersamochody. Kiedy?

Białystok:Plac Marszałka J. PiłsudskiegoPiątek: godz. 15:00 - 21:00Sobota: godz. 10:00 - 21:00

Bielsk PodlaskiPlac Ratuszowy (im. Jana Pawła II)Niedziela: godz. 10:00 - 20:00