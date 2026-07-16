Utytułowany klub pokonany. Jagiellonia ogrywa mocnego rywala

Sparta od początku postawiła twarde warunki i szturmowała jagiellońską bramkę, ale po raz kolejny świetnie spisała się defensywa Dumy Podlasia.

Na początku drugiej połowy popisali się skrzydłowi Jagi. Kamil Jóźwiak dograł do Kajetana Szmyta, a ten strzelił, jak się później pokazało, gola dającego zwycięstwo.

Silny Rywal

Zwycięstwo napawa optymizmem, bo Sparta to 14-krtony mistrz Czech i drużyna, której wartość piłkarzy jest wycenienia na 80 ml euro, czyli prawie czterokrotnie więcej od Jagiellonii.

Jutro Jagiellonia rozegra ostatni sparing, a rywalem będzie duńskie Nordsjaelland.

W poniedziałek losowanie rywala w eliminacjach do Ligi Europy.