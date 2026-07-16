Utytułowany klub pokonany. Jagiellonia ogrywa mocnego rywala

Paweł Jakubowski
2026-07-16 23:37

Forma Jagiellonii na obozie w Austrii napawa dużym optymizmem. Ekipa Adriana Siemieńca pokonała Spartę Praga, 14 krotnego mistrza Czech.

Piłkarze Jagiellonii Białystok i Sparty Praga walczą o piłkę w locie. O meczu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Sparta od początku  postawiła twarde warunki i szturmowała jagiellońską bramkę, ale po raz kolejny świetnie spisała się defensywa Dumy Podlasia.

Na początku drugiej połowy popisali się skrzydłowi Jagi. Kamil Jóźwiak dograł do Kajetana Szmyta, a ten strzelił, jak się później pokazało, gola dającego zwycięstwo. 

Silny Rywal 

Zwycięstwo napawa optymizmem, bo Sparta to 14-krtony mistrz Czech i drużyna, której wartość piłkarzy jest wycenienia na 80 ml euro, czyli prawie czterokrotnie więcej od Jagiellonii.

Jutro Jagiellonia rozegra ostatni sparing, a rywalem będzie duńskie Nordsjaelland.

W poniedziałek losowanie rywala w eliminacjach do Ligi Europy

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