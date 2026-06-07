Zmiana planów w Plutyczach. Mała metamorfoza Gienka Onopiuka

Gienek i Andrzej szykował konie do wypasu na letnich pastwiskach, jednak gwałtowne załamanie pogody wymusiło wstrzymanie tych działań. Czekając na lepszą aurę, Marek wcielił się w rolę fryzjera i ostrzygł Gienka. Efekty tej nieoczekiwanej metamorfozy fani zobaczą w niedzielnym odcinku.

Praca wre również u pozostałych uczestników. Wiesia z Jurkiem z Ciełuszek witają w gospodarstwie świeży transport kur. Z kolei w Pokaniewie Tomasz z bliskimi szykuje młode cielaki do zbliżającej się wystawy, a także pomaga przygotować murawę na mecz, w którym wezmą udział bohaterowie serialu. Premiera zapowiadanego odcinka serialu w niedzielę (7.06) na Fokus TV o 20:00.

Rolnicy. Podlasie to jeden z najpopularniejszych polskich programów dokumentalnych pokazujących codzienne życie mieszkańców podlaskich wsi. Widzowie śledzą nie tylko prace w gospodarstwach i hodowlę zwierząt, ale także rodzinne relacje oraz lokalne tradycje.

Andrzej z Plutycz chwali się odnowionym domem. Uwagę przykuwa salon z dużym telewizorem:

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