Zmiana planów w Plutyczach. Mała metamorfoza Gienka Onopiuka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 16:54

W nadchodzącej odsłonie popularnej produkcji o życiu na wsi zobaczymy kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Fani serialu będą świadkami fryzjerskiej metamorfozy Gienka w Plutyczach, przywitania nowych kur w Ciełuszkach oraz szykowania murawy pod wyjątkowe zmagania sportowe w Pokaniewie.

Gienek Onopiuk, bohater serialu Rolnicy. Podlasie

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Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Gienek i Andrzej szykował konie do wypasu na letnich pastwiskach, jednak gwałtowne załamanie pogody wymusiło wstrzymanie tych działań. Czekając na lepszą aurę, Marek wcielił się w rolę fryzjera i ostrzygł Gienka. Efekty tej nieoczekiwanej metamorfozy fani zobaczą w niedzielnym odcinku.

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Praca wre również u pozostałych uczestników. Wiesia z Jurkiem z Ciełuszek witają w gospodarstwie świeży transport kur. Z kolei w Pokaniewie Tomasz z bliskimi szykuje młode cielaki do zbliżającej się wystawy, a także pomaga przygotować murawę na mecz, w którym wezmą udział bohaterowie serialu. Premiera zapowiadanego odcinka serialu w niedzielę (7.06) na Fokus TV o 20:00.

Rolnicy. Podlasie to jeden z najpopularniejszych polskich programów dokumentalnych pokazujących codzienne życie mieszkańców podlaskich wsi. Widzowie śledzą nie tylko prace w gospodarstwach i hodowlę zwierząt, ale także rodzinne relacje oraz lokalne tradycje.

Andrzej z Plutycz chwali się odnowionym domem. Uwagę przykuwa salon z dużym telewizorem:

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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie
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