Andrzej z Plutycz inwestuje w gospodarstwo. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Jacek Chlewicki
2026-04-13 12:57

W gospodarstwie Andrzeja z programu „Rolnicy. Podlasie” pojawiła się nowa maszyna. Rolnik odebrał właśnie zamówione brony, które wcześniej prezentowane były na targach rolniczych.

Komunikat produkcji w sprawie serialu Rolnicy. Podlasie. Problem Andrzeja z Plutycz

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Na filmie opublikowanym na YouTube widać moment przyjazdu transportu z maszyną. Brony zostały wykonane według wskazówek Andrzeja – mają czerwone malowanie i szerokość sięgającą około 5–6 metrów.

Rozładunek nie przebiegł bez problemów. Początkowo podjęto próbę użycia Ursusa C-360, jednak szybko okazało się, że sprzęt o wadze około 850 kilogramów jest zbyt ciężki. W efekcie konieczne było użycie ładowarki, która pozwoliła bezpiecznie zdjąć maszynę z transportu. Po ustawieniu sprzętu na ziemi rozpoczęto jego przygotowanie do pracy. 

Do czego służą brony?

Brony to podstawowe narzędzia wykorzystywane w rolnictwie do uprawy gleby. Ich działanie polega na spulchnianiu i wyrównywaniu powierzchni pola, co ma kluczowe znaczenie przed siewem.

Zastosowanie bron obejmuje:

  • rozdrabnianie zbitych fragmentów gleby,
  • ograniczanie rozwoju chwastów,
  • wyrównywanie powierzchni po orce,
  • poprawę struktury wierzchniej warstwy ziemi.

Maszyny tego typu są powszechnie stosowane zarówno na polach uprawnych, jak i na łąkach.

