Widowiskowe walki fighterów. King’s Arena w Białymstoku

Paweł Jakubowski
2026-05-29 12:01

Po mocnych dwóch pierwszych edycjach King’s Arena wraca z trzecią galą. To odbędzie się w Białymstoku. Przed kibicami wieczór pełen intensywnych pojedynków i emocji od pierwszego do ostatniego starcia. To w sobotę (30.05) na Hali Lodowiska.

King’s Arena w Białymstoku

King’s Arena to projekt skupiony na wysokim poziomie sportowym i profesjonalnej organizacji. W oktagonie pojawią się doświadczeni zawodnicy i nowe pokolenie fighterów, tworząc zestawienia gwarantujące widowiskowe i intensywne walki.

Walka wieczoru

Będzie starcie w kategorii półśredniej (77 kg), w którym Mateusz “Kisiel” Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babilon MMA Danielem „Skibą” Skibińskim.

Podczas wydarzenia odbędą się również pojedynki semi-pro oraz starcie w formule K1 w małych rękawicach.

 Ambasadorem King’s Arena pozostaje legenda MMA Mamed Chalidow, a galę poprowadzi Konrad Karwat.

 Karata Walk 

W oktagonie również starcia:  

• Krystian Bielski vs Lucas Rodrigues

• Hubert Sulewski vs Patryk Duński

• Mateusz Piętka vs Patryk Semeniuk

• Amir Susaev vs Dominik Dymiński

• Hubert Lotta vs Bartłomiej Skowyra

Bilety 

https://www.ebilet.pl/sport/sporty-walki/king-s-arena

