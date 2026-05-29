Widowiskowe walki fighterów. King’s Arena w Białymstoku

King’s Arena w Białymstoku

King’s Arena to projekt skupiony na wysokim poziomie sportowym i profesjonalnej organizacji. W oktagonie pojawią się doświadczeni zawodnicy i nowe pokolenie fighterów, tworząc zestawienia gwarantujące widowiskowe i intensywne walki.

Walka wieczoru

Będzie starcie w kategorii półśredniej (77 kg), w którym Mateusz “Kisiel” Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babilon MMA Danielem „Skibą” Skibińskim.

Podczas wydarzenia odbędą się również pojedynki semi-pro oraz starcie w formule K1 w małych rękawicach.

Ambasadorem King’s Arena pozostaje legenda MMA Mamed Chalidow, a galę poprowadzi Konrad Karwat.

Karata Walk

W oktagonie również starcia:

• Krystian Bielski vs Lucas Rodrigues

• Hubert Sulewski vs Patryk Duński

• Mateusz Piętka vs Patryk Semeniuk

• Amir Susaev vs Dominik Dymiński

• Hubert Lotta vs Bartłomiej Skowyra

