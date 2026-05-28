Up To Date już tu jest! Sprawdźcie line up największego w regionie electro-festiwalu

Up To Date rusza już dziś (28.05) i potrwa do soboty. Wydarzenie inaugurujące imprezę pod hasłem "Into the FOMO" nawiązuje do kultowego białostockiego klubu z muzyką techno.
Czwartek 28 maja
Into the FOMO_part V: Resonance
Miejsce: Galeria Arsenał
Czas: 20:30
Zagrają: Aleksandra Słyż, Mohammad Reza Mortazavi, Paul Jebanasam, SSTROM.
Piątek 29 maja
CENTRALNY SALON AMBIENTU
Miejsce: Galeria Arsenał
Czas: 18:30
Zagrają: Canes of Karabakh, Joachim Spieth, Richard Skelton pres. Imperial, Valley
Music Is Everything & FOMO_ & Mrowisko
Miejsce: Chorten Arena
Czas: 20:00
Zagrają: Aerae b2b Presha, Ako b2b Contakt, Badalian, DJ Plant Texture live, Emily Jeanne, Felix K, L.F.T. live, Objekt, Skee Mask, Steffi, µ-Ziq live, Ślina crew, Wixapol crew
Sobota 30 maja
CENTRALNY SALON AMBIENTU
Miejsce: Galeria Arsenał
Czas: 18:30
Zagrają: Martina Bertoni, Xenia Reaper, Zaumne
Music Is Everything & FOMO_ & Mrowisko
Miejsce: Chorten Arena
Czas: 20:00
Zagrają: 2K88 b2b dadan karambolo & Manga Saint Hilare MC, CCL, DJ Zamocno b2b Some Guest, Dtekk, LAURA MRLS, Marco Shuttle, Mateusz Grzybowski live, Mike Parker, Neffa-T b2b Teki Latex, Sciahri, shhron b2b adnable, Verraco, Natur crew, Tranzyt & Wireframe crew
Don't worry, be yourself
Up To Date Festival to nie tylko techno i rozrywka. Dla organizatorów niezwykle ważna jest kwestia zdrowia psychicznego, stąd powołanie Fundacji "Don't worry, be yourself". Działania organizacji to między innymi seria wywiadów z ludźmi ze świata kultury i sztuki na temat emocji, tożsamości, nawyków, neuroróżnorodności i wszystkiego, co w obecnych ekranowych czasach może stanowić wyzwanie.
Podcasty znajdziecie m. in. na Spotifaju i YouTubie.