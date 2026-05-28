Call Me Mellow wraca do muzyki. Zobacz jej najnowszy singiel

Posłuchaj rozmowy z Martą Kaczyńską "Call me Mellow"

Muzyka, która zaczęła się od emocji

Muzyczna droga Marty Kaczyńskiej rozpoczęła się już w dzieciństwie – od nauki gry na fortepianie i pierwszych prób wokalnych. Początkowo jej piosenki trafiały „do szuflady” i pozostawały znane jedynie najbliższym. Jak podkreśla artystka, tworzenie było dla niej sposobem na przepracowanie emocji i trudnych doświadczeń.

Po latach wróciła jednak do pisania i komponowania. Impulsem stały się życiowe przeżycia, które – jak mówi – nadały jej twórczości większej dojrzałości i autentyczności.

„Maluj Mnie” – emocje w nowoczesnym brzmieniu

Najnowszy utwór Marty Kaczyńskiej „Maluj Mnie” łączy nostalgiczne, liryczne teksty z nowoczesnym, dynamicznym brzmieniem.

Sama artystka przyznaje, że utwór początkowo miał być spokojną balladą, jednak podczas pracy w studiu nabrał energii i wyrazistości. Piosenka opowiada o różnych emocjach i „twarzach”, które nosi w sobie każdy człowiek.

Profesjonalny teledysk i plany na przyszłość

Dużym krokiem w muzycznej karierze wokalistki była realizacja profesjonalnego teledysku do singla.

Marta Kaczyńska nie ukrywa, że pozytywny odbiór utworu zmotywował ją do dalszego działania. Choć na razie nie planuje dużych koncertów, chce nadal tworzyć muzykę i rozwijać swój artystyczny kierunek. Jak zdradza, kolejna piosenka jest już gotowa i prawdopodobnie będzie bardziej liryczna oraz emocjonalna niż „Maluj Mnie”.