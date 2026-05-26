BiKeRy wrócą na ulice Białegostoku 1 lipca

3 miesiące później

Aż o 3 miesiące przesunie się termin inauguracji nowego sezonu Białostockiej Komunikacji Rowerowej. Przed Krajową Izbą Odwoławczą toczyły się 3 postępowania dotyczące przetargu na obsługę systemu BiKeR.

- Nie mamy już żadnych odwołań ze strony konkurencji. Trzecie oddalenie pozwala nam na podpisanie umowy z miastem - mówi Marcin Sałański z firmy NextBike, która wygrała przetarg.

Umowa ma zostać podpisana w środę, 27 maja, w godzinach porannych.

- Wszystko wskazuje na to, że nasze możliwości produkcyjne i operacyjne pozwolą system uruchomić 1 lipca - dodaje Marcin Sałański.

Pierwotnie sezon miał ruszyć 1 kwietnia.

Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR została uruchomiona w 2014 roku. Od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem białostoczan. W roku ubiegłym odnotowano ponad 250 tys wypożyczeń.