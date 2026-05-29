Specjalista od transferów odchodzi. Masłowski opuszcza Jagiellonię Białystok

Jagiellonia Białystok poinformowała, że z dniem 30 czerwca 2026 roku swoją pracę w klubie zakończy dyrektor sportowy Łukasz Masłowski. Decyzja zapadła pomimo trwających przez kilka tygodni negocjacji.

- Do samego końca walczyliśmy o to, by przekonać współautora największych sukcesów w historii Jagiellonii do dalszej współpracy. Ale nasze drogi się rozchodzą - mówi Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok.

Współarchitekt wielkich sukcesów

Masłowski pełnił funkcję dyrektora sportowego od marca 2022 roku. Razem z Jagiellonią zdobył mistrzostwo kraju i zanotował fantastyczne starty w europejskich pucharach.

- To były fantastyczne lata, które przekroczyły granice mojej wyobraźni, przede wszystkim w sferze sportowej, ale również w codziennym wsparciu szefów Jagiellonii, jej współpracowników i kibiców. Tych pięknych wspomnień nic nie jest w stanie wymazać z mojej pamięci - powiedziała Masłowski

Nie wiadomo gdzie Łukasz Masłowski będzie pracował. Nieoficjalnie mówi się o Widzewie Łódź.