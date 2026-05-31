Wieś ukryta w sercu Puszczy Białowieskiej

Budy znajdują się w województwie podlaskim, w gminie Białowieża, na terenie powiatu hajnowskiego. To niewielka wieś położona na śródleśnej polanie w samym sercu polskiej części Puszczy Białowieskiej. Historia miejscowości jest nierozerwalnie związana z dziejami jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych Europy. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby. To sprawia, że jest to jedna z najmniejszych miejscowości w okolicy Białowieży.

Budy na Podlasiu

Budy bywają wymieniane jako symbol podlaskiego spokoju. Do najbliższych większych miejscowości jest stąd kilkanaście kilometrów, a wokół rozciągają się lasy, które od wieków pozostają jednym z najdzikszych zakątków Europy.

Nie ma tam tłumów turystów, wielkich hoteli czy ruchliwych ulic. Zamiast tego można usłyszeć śpiew ptaków, szum drzew i odgłosy puszczy. W okolicy często spotykane są żubry, jelenie i inne zwierzęta charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej. Poniżej znajdziecie fotografie tej perełki, zachęcamy do sprawdzenia.

Skansen, który przenosi w czasie

Jedną z największych atrakcji miejscowości jest skansen "Sioło Budy". To miejsce prezentujące tradycyjne budownictwo i kulturę pogranicza Podlasia. Wśród zabytkowych obiektów znajduje się między innymi chata z 1836 roku oraz unikatowy drewniany komin, uznawany za jedyny zachowany i działający egzemplarz tego typu w Polsce. Skansen pozwala zobaczyć więc, jak wyglądało życie mieszkańców wsi przed ponad stu laty.

Skansen jest odwzorowaniem zagrody wiejskiej z okolic Puszczy Białowieskiej z pierwszej połowy XIX wieku. Został przeniesiony z miejscowości Dobrowoda w gminie Kleszczele. W skład tego chutorowego gospodarstwa kresowego wchodzą: chata, chlewik, stodoła, studnia z żurawiem oraz oryginalne ogrodzenie tynowe wykonane z gałęzi wierzby niegdyś bardzo powszechne w tych rejonach. Chata z 1836 roku składa się z sieni wylotowej, dużej izby oraz sypialni. W środku znajduje się piec, a także jedyny zachowany w Polsce czynny drewniany komin. Od początku istnienia dach jest pokryty słomianą strzechą. - czytamy na stronie skansenu.

Najspokojniejsza wies w kraju według AI

Według AI Budy mogą nosić miano "najspokojniejszej wsi" w kraju, bowiem liczba mieszkańców, położenie z dala od dużych ośrodków miejskich, otoczenie przyrodnicze oraz natężenie ruchu turystycznego sprawiają, że miejscowość wyróżnia się wyjątkowo spokojnym charakterem. Osada oferuje ciszę i bliski kontakt z naturą, których próżno szukać w wielu popularnych destynacjach turystycznych.

