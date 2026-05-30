W nocy na drzewie koło Wasilkowa siedziało trzech mężczyzn

- Mieszkaniec zgłosił, że trzech mężczyzn chodzi z latarkami na skraju lasu, a obok nich jest zaparkowane auto - informuje biuro prasowe podlaskiej Policji

Mężczyzna obawiał się, że mogą być to włamywacze. Policjanci z białostockiej patrolówki zastali na miejscu jednie puste Audi. Po krótkim spacerze funkcjonariusze zauważyli trzech mężczyzn siedzących na drzewie.

Dla sportu z narkotykami

Twierdzili, że chodzili po drzewach dla sportu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale po przeszukaniu auta należącego do 24-letnieo mieszkaniec gminy Wasilków znaleziono czarne zawiniątko z niewielką ilością suszu roślinnego. Badanie narkotesterem wykazało, że to marihuana.

24-latek trafił do policyjnej celi. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.