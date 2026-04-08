Bez kluczyka odpalił ciągnik i wyjechał na osiedle. 20-latek zatrzymany

20-latek ukradł ciągnik wart 190 tys. zł

Wszedł do pojazdu przez uchyloną szybę

Uruchomił go bez kluczyka (uszkodzona stacyjka)

Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w gminie Zambrów. Właściciel zauważył, jak jego ciągnik wyjeżdża z terenu posesji, gdy przebywał u sąsiadów. Sprawca dostał się do środka przez uchyloną tylną szybę i uruchomił maszynę dzięki uszkodzonej stacyjce.

20-latek dojechał ciągnikiem na jedno z osiedli w Zambrowie. Podczas jazdy wjechał w bramę. Na miejscu próbował jeszcze odjechać, ale został powstrzymany przez właściciela. Następnie uciekł pieszo. Policjanci zauważyli go na jednej z ulic i po krótkim pościgu zatrzymali. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.