Bez kluczyka odpalił ciągnik i wyjechał na osiedle. 20-latek zatrzymany

Jacek Chlewicki
2026-04-08 14:15

Policjanci z Zambrowa zatrzymali 20-letniego mieszkańca miasta, który odpowie za usiłowanie kradzieży ciągnika rolniczego wartego 190 tysięcy złotych. Mężczyzna uruchomił pojazd bez kluczyka i próbował nim uciec.

Autor: KPP Zambrów/ Materiały prasowe
  • 20-latek ukradł ciągnik wart 190 tys. zł
  • Wszedł do pojazdu przez uchyloną szybę
  • Uruchomił go bez kluczyka (uszkodzona stacyjka)

Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w gminie Zambrów. Właściciel zauważył, jak jego ciągnik wyjeżdża z terenu posesji, gdy przebywał u sąsiadów. Sprawca dostał się do środka przez uchyloną tylną szybę i uruchomił maszynę dzięki uszkodzonej stacyjce.

20-latek dojechał ciągnikiem na jedno z osiedli w Zambrowie. Podczas jazdy wjechał w bramę. Na miejscu próbował jeszcze odjechać, ale został powstrzymany przez właściciela. Następnie uciekł pieszo. Policjanci zauważyli go na jednej z ulic i po krótkim pościgu zatrzymali. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.

