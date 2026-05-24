Nadciąga USWM 38. W oktagonie Polska, Litwa, a nawet Wenezuela

Paweł Jakubowski
2026-05-24 22:34

To będzie już 38 event Unii Sportów Walki "M". W oktagonie bardzo międzynarodowo. W walce wieczoru starcie w wadze ciężkiej, a w karcie walk również zawodnicy jednostek NATO. To wszystko na początku czerwca w Grajewie. O evencie opowiada promotor MMA na Podlasiu, Lech Gorczak.

USWM 38

Autor: USWM 38/ Materiały prasowe
Na gali USWM 38 organizatorzy zaplanowali kilkanaście pojedynków w formułach karate kyokushin, K1 oraz MMA i boks w małych rękawicach. W oktagonie fighterzy z podlaskich klubów, ale też silna reprezentacja z Litwy, będzie Anglii i Wenezuelczyk, oraz zawodnicy z Mazurskich Wojskowych Jednostek NATO ( USA, CHORWACJA, RUMUNIA)

Gość specjalny gali to Michał "Wampir" Pasternak.

Walka wieczoru 

Tu dojedzie do starcia zawodnika polsko-włoskiej krwi z doświadczonym fighterem z Mazur.  Giovanni Karol Tronci kontra Łukasz Tarasewicz. Pojedynek zaplanowany w wadze ciężkiej 93 kg.

      - Zawodnicy doświadczenie, szykuje się fajne starcie, to będzie wisienka na torcie - mówi promotor MMA na Podlasiu Lech Gorczak.

Zawodnik z Wenezueli

Na gali również egzotyczny akcent, bo na Podlasie prosto z Ameryki Południowej przylatuje David Colins, który stoczy pojedynek w wadze ciężkiej. 

Gala w hali MOSIR w Grajewie 6 czerwca

Wstępna karta walk

Main event

  • Karol Tronci vs Łukasz Tarasewicz ( 93 kg )

Comein event

  •  BOKS PRO
  • Daniel Ołów vs Hubert Krupiński (73 kg)
  • MMA PRO
  • Patryk Dubaczyński vs Bartłomiej Pawlak (70 kg)

BOKS

  • Krystian Rosa vs Michał Winkler (84 kg)

MMA

  • Alan Roszkowski vs Karolis Petrauskas (70 kg )
  • Maciej Garkowski vs Mikołaj Jurek  (77 kg)
  • Mateusz Sztukowski vs Oskar Wawrzkiewicz (66 kg)
  • Pavelas Pajauskas vs Mateusz Romanowski ( 61 kg)
  • Filip Wójcicki vs Jakub Kosak  (66 kg) 

K-1

  • Kajus Milgevičius vs Antoni Zakrojszczyk (67 kg)
