Nadciąga USWM 38. W oktagonie Polska, Litwa, a nawet Wenezuela

Na gali USWM 38 organizatorzy zaplanowali kilkanaście pojedynków w formułach karate kyokushin, K1 oraz MMA i boks w małych rękawicach. W oktagonie fighterzy z podlaskich klubów, ale też silna reprezentacja z Litwy, będzie Anglii i Wenezuelczyk, oraz zawodnicy z Mazurskich Wojskowych Jednostek NATO ( USA, CHORWACJA, RUMUNIA)
Gość specjalny gali to Michał "Wampir" Pasternak.
Walka wieczoru
Tu dojedzie do starcia zawodnika polsko-włoskiej krwi z doświadczonym fighterem z Mazur. Giovanni Karol Tronci kontra Łukasz Tarasewicz. Pojedynek zaplanowany w wadze ciężkiej 93 kg.
- Zawodnicy doświadczenie, szykuje się fajne starcie, to będzie wisienka na torcie - mówi promotor MMA na Podlasiu Lech Gorczak.
Zawodnik z Wenezueli
Na gali również egzotyczny akcent, bo na Podlasie prosto z Ameryki Południowej przylatuje David Colins, który stoczy pojedynek w wadze ciężkiej.
Gala w hali MOSIR w Grajewie 6 czerwca
Wstępna karta walk
Main event
- Karol Tronci vs Łukasz Tarasewicz ( 93 kg )
Comein event
- BOKS PRO
- Daniel Ołów vs Hubert Krupiński (73 kg)
- MMA PRO
- Patryk Dubaczyński vs Bartłomiej Pawlak (70 kg)
BOKS
- Krystian Rosa vs Michał Winkler (84 kg)
MMA
- Alan Roszkowski vs Karolis Petrauskas (70 kg )
- Maciej Garkowski vs Mikołaj Jurek (77 kg)
- Mateusz Sztukowski vs Oskar Wawrzkiewicz (66 kg)
- Pavelas Pajauskas vs Mateusz Romanowski ( 61 kg)
- Filip Wójcicki vs Jakub Kosak (66 kg)
K-1
- Kajus Milgevičius vs Antoni Zakrojszczyk (67 kg)