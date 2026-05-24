Nadciąga USWM 38. W oktagonie Polska, Litwa, a nawet Wenezuela

Posłuchaj: Lech Gorczak o USWM 38

Na gali USWM 38 organizatorzy zaplanowali kilkanaście pojedynków w formułach karate kyokushin, K1 oraz MMA i boks w małych rękawicach. W oktagonie fighterzy z podlaskich klubów, ale też silna reprezentacja z Litwy, będzie Anglii i Wenezuelczyk, oraz zawodnicy z Mazurskich Wojskowych Jednostek NATO ( USA, CHORWACJA, RUMUNIA)

Gość specjalny gali to Michał "Wampir" Pasternak.

Walka wieczoru

Tu dojedzie do starcia zawodnika polsko-włoskiej krwi z doświadczonym fighterem z Mazur. Giovanni Karol Tronci kontra Łukasz Tarasewicz. Pojedynek zaplanowany w wadze ciężkiej 93 kg.

- Zawodnicy doświadczenie, szykuje się fajne starcie, to będzie wisienka na torcie - mówi promotor MMA na Podlasiu Lech Gorczak.

Zawodnik z Wenezueli

Na gali również egzotyczny akcent, bo na Podlasie prosto z Ameryki Południowej przylatuje David Colins, który stoczy pojedynek w wadze ciężkiej.

Gala w hali MOSIR w Grajewie 6 czerwca

Wstępna karta walk

Main event

Karol Tronci vs Łukasz Tarasewicz ( 93 kg )

Comein event

BOKS PRO

Daniel Ołów vs Hubert Krupiński (73 kg)

MMA PRO

Patryk Dubaczyński vs Bartłomiej Pawlak (70 kg)

BOKS

Krystian Rosa vs Michał Winkler (84 kg)

MMA

Alan Roszkowski vs Karolis Petrauskas (70 kg )

Maciej Garkowski vs Mikołaj Jurek (77 kg)

Mateusz Sztukowski vs Oskar Wawrzkiewicz (66 kg)

Pavelas Pajauskas vs Mateusz Romanowski ( 61 kg)

Filip Wójcicki vs Jakub Kosak (66 kg)

K-1