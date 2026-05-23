Brawo Jagiellonio. Europo, nadchodzimy !

Chorten Arena eksplodowała z radości po ostatnim gwizdku sędziego w meczu Jagiellonii z Zagłębiem Lubin. Duma Podlasia zwyciężyła 1:0 i zajęła trzecie miejsce na koniec sezonu.

Europa po raz trzeci

Ekipa Adriana Siemieńca trzeci raz z rzędu staje na podium i trzeci raz z rzędu otwiera furtkę do europejskich pucharów. Coś pięknego. W tym roku Jaga powalczy w eliminacjach Ligi Europy- rozrywkach dużo bardziej prestiżowych niż Liga Konferencji.

Super hero

Bez wątpienia bohaterami ostatniego meczu byli Afimico Pululu, który strzelił karnego w pierwszej połowie i ...

Sławomir Abramowicz, który obronił jedenastkę w końcówce meczu.

Panowie, czapki z głów. Dziękujemy Jagiellonio.