Ostatni akord sezonu. Gra toczy się o prestiż i grube miliony

Wicemistrzostwo ?

Jagiellonia jest w tabeli trzecia i ma już zapewnioną przepustkę do europejskich pucharów. Duma Podlasia walczy jednak o fotel wicelidera, aby wystąpić w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Ekipa Adriana Siemieńca potrzebuje zwycięstwa w meczu z Zagłębiem Lubin, ale musi liczyć na korzystny wynik w Zabrzu ( Górnik nie może wygrać)

W przypadku straty punktów Jaga może spaść na czwarte lub nawet piąte miejsce i zostanie jej walka w eliminacjach Ligi Konferencji.

Duża kasa

Na stole leżą też duże pieniądze. Rok temu Jagiellonia za trzecie miejsce otrzymała ponad 26 mln zł. , ale wicemistrz zainkasował ponad 4 mln więcej. Do tego są premie dla ekip, które zakwalifikują do europejskich rozgrywek. Drugie miejsce to 12 mln zł, miejsce trzecie - 8 mln, z kolei czwarta lokata, to już 4 mln. Jest o co walczyć.

Zarządzanie emocjami

Jagiellonia przygotowana na ostatni akord sezonu i chce go zakończyć zwycięstwem.

- Ostatnia kolejka, to jest gra na emocjach i kto lepiej zarządzi emocjami ten wygrywa - mówi trener Adrian Siemieniec.

Jagiellonia - Zagłębie o godz. 17:30 na Chorten Arenie