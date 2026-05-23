Jagiellonia z brązowym medalem Mistrzostw Polski. Ma przepustkę do Ligi Europy

Paweł Jakubowski
2026-05-23 18:34

Jagiellonia Białystok pokonała 1:0 w ostatnim meczu sezonu Zagłębie Lubin i zajęła 3 miejsce na koniec sezonu. To było ciężkie spotkanie, a bohaterem został Sławomir Abramowicz, który obronił rzut karny.

Kibice

i

Autor: Julia Łata

Spotkanie rozkręciło się tak naprawdę po 20 minutach. Wtedy oba zespoły zaczęły przeprowadzać groźniejsze ataki.

Konkretniejsza była Jagiellonia, która w 32 min. wyszła na prowadzenie. W polu karnym faulowany był Afimico Pululu, który za chwilę pewnie wykorzystał jedenastkę.

Druga połowa

Poszalało Zagłębie przez pierwsze minuty drugiej połowy, ale bez efektu. W odpowiedzi Duma Podlasia miała kontrę, ale Jesus Imaz zmarnował doskonałą sytuację.

Abramowicz obronił karnego 

Bardzo gorąco zrobiło się w 73 min, bo Zagłębie otrzymało rzut karny. Strzał Marcela Reguły obronił Sławomir Abramowicz. Stadion w euforii.  

W 84. min boisko opuścił Pululu i został serdecznie pożegnany przez kibiców. To jego ostatni mecz w Żółto -Czerwonych barwach. 

Trzeci sezon z medalem

Po naprawdę szalony sezonie Jagiellonia zajęła trzecie miejsce. Po raz trzeci z rzędu powalczy w europejskich pucharach. W tym roku będzie to Liga Europy.

BRAWO !!!

jagiellonia białystok
liga europy
PKO BP Ekstraklasa