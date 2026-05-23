Jagiellonia z brązowym medalem Mistrzostw Polski. Ma przepustkę do Ligi Europy

Spotkanie rozkręciło się tak naprawdę po 20 minutach. Wtedy oba zespoły zaczęły przeprowadzać groźniejsze ataki.
Konkretniejsza była Jagiellonia, która w 32 min. wyszła na prowadzenie. W polu karnym faulowany był Afimico Pululu, który za chwilę pewnie wykorzystał jedenastkę.
Druga połowa
Poszalało Zagłębie przez pierwsze minuty drugiej połowy, ale bez efektu. W odpowiedzi Duma Podlasia miała kontrę, ale Jesus Imaz zmarnował doskonałą sytuację.
Abramowicz obronił karnego
Bardzo gorąco zrobiło się w 73 min, bo Zagłębie otrzymało rzut karny. Strzał Marcela Reguły obronił Sławomir Abramowicz. Stadion w euforii.
W 84. min boisko opuścił Pululu i został serdecznie pożegnany przez kibiców. To jego ostatni mecz w Żółto -Czerwonych barwach.
Trzeci sezon z medalem
Po naprawdę szalony sezonie Jagiellonia zajęła trzecie miejsce. Po raz trzeci z rzędu powalczy w europejskich pucharach. W tym roku będzie to Liga Europy.
