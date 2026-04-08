Pociąg towarowy zmiótł traktor z przejazdu. Wypadek na przejeździe kolejowym

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-08 13:04

W podlaskim Poddubówku doszło do niebezpiecznie wyglądającej kolizji. Rozpędzony skład towarowy uderzył w ciągnik rolniczy z naczepą. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe.

Pociąg staranował ciągnik rolniczy. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe
  • zdarzenie w Poddubówku (woj. podlaskie)
  • pociąg towarowy uderzył w ciągnik z przyczepą
  • skład przewoził kruszywo i jechał z Olecka do Suwałk

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że skład przewożący kruszywo poruszał się trasą z Olecka w kierunku Suwałk. W momencie przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym. Maszynista, jak i kierujący pojazdem rolniczym byli trzeźwi.

W wyniku zdarzenia przejazd został całkowicie zablokowany. Ruch pociągów oraz pojazdów w tym rejonie został wstrzymany. Na miejscu interweniują służby, które prowadzą czynności wyjaśniające. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.

