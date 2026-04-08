28-letni Patryk nie żyje. Strażak zostawił kilkumiesięcznego synka

Nagła śmierć 28-letniego druha z OSP Sztabin

Strażacy nie kryją bólu po stracie swojego kolegi. W komunikacie podkreślili, że jego śmierć była dla nich ogromnym ciosem. Z relacji druhów wynika, że Patryk był osobą niezwykle zaangażowaną w działalność strażacką. Zawsze gotowy do działania i niesienia pomocy, przez lata aktywnie uczestniczył w życiu jednostki. - Był strażakiem z serca – oddanym, pełnym energii i zawsze gotowym nieść pomoc tam, gdzie była potrzebna. W pierwszych latach swojej służby dawał z siebie wszystko. Później odważnie ruszył w pogoń za marzeniami, ale nigdy nie przestał być jednym z nas - napisali strażacy.

Szczególnie poruszający jest fakt, że druh Patryk niedawno został ojcem. Jego syn ma zaledwie kilka miesięcy. - Odszedł zdecydowanie za wcześnie… pozostawiając ogromną pustkę, której nie da się wypełnić. Najbardziej boli świadomość, że nie zdążył nacieszyć się tym, co w życiu najpiękniejsze – swoim małym synkiem, który przyszedł na świat zaledwie kilka miesięcy temu - przekazali druhowie z OSP Sztabin.