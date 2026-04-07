Ukrywał się przed policją przez 14 lat. Wpadł po powrocie z Wielkiej Brytanii

Uciekinier z gminy Narewka ukrywał się przez 14 lat w Wielkiej Brytanii

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami z białostockiej komendy wojewódzkiej, zdołali namierzyć poszukiwanego oraz precyzyjnie określić jego podróżnicze plany. Pochodzący z obszaru gminy Narewka przestępca unikał sprawiedliwości przez 14 długich lat, przebywając w tym czasie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wymiar sprawiedliwości poszukiwał 53-latka już od 2012 roku. Główną podstawą do jego zatrzymania był list gończy, który wcześniej oficjalnie wydał Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, w związku z popełnioną kradzieżą z włamaniem.

Zasadzka na dworcu w Ostrołęce. 53-latek wracał autobusem z Londynu

Policyjni śledczy ustalili ponad wszelką wątpliwość, że poszukiwany uciekinier podróżuje rejsowym autokarem zmierzającym prosto z Londynu na Podlasie. Mundurowi błyskawicznie zrobili użytek z tych informacji, organizując skuteczną akcję bezpośrednio na stacji w Ostrołęce, dokładnie w momencie zaplanowanego postoju pojazdu.

Ta dynamiczna interwencja stanowiła bezpośredni rezultat wnikliwych działań operacyjnych oraz doskonale skoordynowanych wysiłków kilku policyjnych jednostek. Zaskoczony zatrzymaniem 53-latek trafił najpierw w mury aresztu śledczego, a następnie odeskortowano go do docelowego zakładu karnego. Zgodnie z wcześniejszym orzeczeniem spędzi w zamknięciu dokładnie dwa najbliższe lata.