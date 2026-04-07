Turyści utknęli na bagnach. Akcja ratunkowa w Biebrzańskim Parku Narodowym

troje turystów z Mazowsza zgubiło się na czerwonym szlaku

70-latka nie była w stanie kontynuować marszu

policjanci ruszyli pieszo przez bagnisty teren

Do zdarzenia doszło na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mońkach otrzymał zgłoszenie od turysty, który poinformował o problemach podczas pieszej wycieczki. Grupa z Mazowsza przeszła około 2 kilometrów czerwonym szlakiem, gdy jedna z uczestniczek – 70-letnia kobieta – straciła siły i nie była w stanie wrócić o własnych siłach.

Zgłaszający przekazał swoją lokalizację i ruszył naprzeciw patrolowi. W pewnym momencie stracił jednak orientację w terenie i wskazał inne miejsce niż to, w którym pozostawił towarzyszki.

Z uwagi na brak możliwości dojazdu radiowozem oraz trudne, podmokłe warunki, policjanci z Goniądza kontynuowali akcję pieszo. Po przejściu kilku kilometrów przez bagnisty teren odnaleźli dwie kobiety w wieku 48 i 70 lat.

Turystki były wyraźnie zmęczone i przestraszone, jednak nie odniosły obrażeń.

Bezpieczny powrót do hotelu

Po odnalezieniu uczestników wyprawy na miejsce wezwano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. To oni przewieźli całą trójkę turystów do miejsca zakwaterowania.

Akcja zakończyła się szczęśliwie, jednak służby przypominają o konieczności odpowiedniego przygotowania się do wędrówek, zwłaszcza w wymagającym terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.