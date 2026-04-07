W kilka godzin wpadło kilkunastu kierowców na podwójnym gazie

Zatrważające statystyki z podlaskich dróg

W trakcie porannych działań, prowadzonych zaledwie między godziną 5:00 a 8:00, mundurowi wyeliminowali z ruchu dziesięciu kierujących pod wpływem procentów. Z kolei licząc od samej północy, w ręce policjantów wpadło łącznie dwunastu nietrzeźwych. Niechlubnym rekordzistą okazał się 34-letni mężczyzna siedzący za kierownicą audi, którego zatrzymano w Białymstoku na ulicy Antoniukowskiej na krótko przed godziną drugą w nocy.

- Rekordzista to zatrzymany przed 2 na Antoniukowskiej w Białymstoku 34 letni kierowca Audi - w organizmie miał 2,73 promila alkoholu - informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Surowe konsekwencje jazdy po pijanemu

Wzmożone kontrole drogowe stanowią nieodłączny element policyjnej walki z plagą pijanych kierowców. Stróże prawa systematycznie organizują tego typu poranne akcje, celując w moment, gdy większość mieszkańców regionu wyrusza swoimi autami do miejsc pracy. Funkcjonariusze nieustannie apelują o rozsądek i przypominają, że prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu wiąże się nie tylko z dotkliwymi karami finansowymi i odebraniem uprawnień, ale przede wszystkim stwarza śmiertelne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.