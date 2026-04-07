Podlaskie: Policyjne alkomaty w akcji po świętach. Dziesięciu pijanych

Policyjne alkomaty ruszyły do ostrej pracy po świętach. Kontrole trzeźwości przeprowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.
Pierwszy zatrzymany
Pierwszym zatrzymany jest kierowca Peugeota, zatrzymany w powiecie białostockim. Kierowca wydmuchał prawie 2 promile. Mężczyzna stracił prawo jazdy, prawdopodobnie straci tez auto, odpowie również przed sądem.
Rekordzista
Tym okazał się 34 letni kierowca Audi, którego ujęto na ul Antoniukowskiej w Białymstoku. Miał w uranizmie prawi 2,8 promila
Plaga pijanych
W czasie świąt policjanci w całym kraju zatrzymali 800 nietrzeźwych kierowców.