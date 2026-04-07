Podlaskie: Policyjne alkomaty w akcji po świętach. Dziesięciu pijanych

Paweł Jakubowski
2026-04-07 9:03

Podlascy policjanci przeprowadzili kontrole trzeźwości po świętach. Na drogi ruszyli już o godzinie 5 rano i zatrzymali 10 pijanych.

Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Policyjne alkomaty ruszyły do ostrej pracy po świętach. Kontrole trzeźwości przeprowadzono na terenie całego województwa podlaskiego. 

Pierwszy zatrzymany

Pierwszym zatrzymany jest kierowca Peugeota, zatrzymany w powiecie białostockim. Kierowca wydmuchał prawie 2 promile. Mężczyzna stracił prawo jazdy, prawdopodobnie straci tez auto, odpowie również przed sądem. 

Rekordzista 

Tym okazał się 34 letni kierowca Audi, którego ujęto na ul Antoniukowskiej w Białymstoku. Miał w uranizmie prawi 2,8 promila

Plaga pijanych 

W czasie świąt policjanci w całym kraju zatrzymali 800 nietrzeźwych kierowców.

Przeczytaj także:
Kolejki na polskich stacjach. Litwini masowo ruszyli po tańsze paliwo
NAWROCKI JAK TRUMP? Dr Witkowski UJAWNIA brutalną prawdę o radykałach.
