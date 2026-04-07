Podlaskie: Policyjne alkomaty w akcji po świętach. Dziesięciu pijanych

Policyjne alkomaty ruszyły do ostrej pracy po świętach. Kontrole trzeźwości przeprowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.

Pierwszy zatrzymany

Pierwszym zatrzymany jest kierowca Peugeota, zatrzymany w powiecie białostockim. Kierowca wydmuchał prawie 2 promile. Mężczyzna stracił prawo jazdy, prawdopodobnie straci tez auto, odpowie również przed sądem.

Rekordzista

Tym okazał się 34 letni kierowca Audi, którego ujęto na ul Antoniukowskiej w Białymstoku. Miał w uranizmie prawi 2,8 promila

Plaga pijanych

W czasie świąt policjanci w całym kraju zatrzymali 800 nietrzeźwych kierowców.