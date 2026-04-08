Tykocin – miejsce, do którego chce się wracać. I zostać na dłużej. Weź udział w wyjątkowym konkursie!

Tykocin to niewielkie miasteczko w województwie podlaskim, położone zaledwie 27 kilometrów od Białegostoku. Bliskość dużego miasta daje mieszkańcom dostęp do uczelni, pracy i rozbudowanej oferty kulturalnej, a jednocześnie pozwala korzystać z niższych kosztów życia i codziennego spokoju, którego próżno szukać w metropolii.

Przyjazne miejsce dla młodych, rodzin i seniorów

To miejsce przyjazne ludziom w każdym wieku. Młodzież doceni dogodną lokalizację i łatwe dojazdy, rodziny z dziećmi – dostęp do żłobków i przedszkoli oraz bezpieczne otoczenie, w którym najmłodsi mogą dorastać blisko natury. Seniorzy z kolei odnajdą tu ciszę, czyste powietrze i wyjątkowy rytm życia małego miasta, bez rezygnowania z zaplecza medycznego i usług dostępnych w pobliskim Białymstoku.

Tykocin zachwyca także przedsiębiorców. Spokojna przestrzeń, rosnąca rozpoznawalność turystyczna i lokalna społeczność sprzyjają rozwijaniu własnych biznesów – od gastronomii i usług po branże związane z turystyką, kulturą i rzemiosłem. To miasto, które daje przestrzeń do działania i rozwoju.

Ogromnym atutem Tykocina jest jego unikalne położenie. Gmina leży nad Narwią, częściowo na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Codzienne spacery, wycieczki rowerowe czy poranki nad rzeką stają się tu naturalną częścią życia, a kontakt z przyrodą nie jest luksusem – tylko codziennością.

Historia, która żyje na co dzień

Nie sposób mówić o Tykocinie bez wspomnienia o jego historii. Blisko 600-letnie miasto uznawane jest za najpiękniejszy zespół urbanistyczny historycznego Podlasia i nazywane perłą baroku. Jego symbolem jest Zamek w Tykocinie, zrekonstruowany na fundamentach XVI-wiecznej królewskiej twierdzy Zygmunta Augusta.

Dziś zamek pozostaje ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego regionu. Organizowane są tu koncerty, spektakle teatralne, wystawy oraz spotkania naukowe. Zabytkowe wnętrza stanowią także wyjątkową scenerię dla wesel, szkoleń i imprez integracyjnych, oferując gościom niepowtarzalną atmosferę historycznych murów.

Integralną częścią zamku jest Restauracja Zamkowa, w której serwowane są dania inspirowane staropolskimi recepturami i wielokulturowym dziedzictwem Tykocina. Obiekt pełni również funkcję noclegową – do dyspozycji gości pozostaje sześć komfortowych pokoi dwuosobowych oraz elegancki apartament.

Więcej informacji na temat Zamku w Tykocinie dostępny na stronie: https://zamekwtykocinie.pl/

Choć co roku Tykocin odwiedza około 80 tysięcy turystów, miasto nie traci swojego kameralnego charakteru. Wręcz przeciwnie – wielu gości wraca tu nie tylko na kolejne spacery wśród zabytków, ale z myślą o przeprowadzce i nowym etapie życia.

Tykocin łączy w sobie to, co dziś najcenniejsze: spokój małego miasta, bogactwo kultury, bliskość natury i realny komfort codziennego życia. To miejsce, które nie tylko zachwyca – ale sprawia, że naprawdę chce się tu zostać.

