„Jestem szczęśliwy, że przedłużyłem umowę". Znamy szczegóły nowego kontraktu Adriana Siemieńca

Po wielu spekulacjach i rozmowa wszystko jest już jasne. Władze Jagiellonii Białystok osiągnęły porozumienie z Adrianem Siemieńcem, na mocy którego, przedłużono kontrakt z trenerem do czerwca 2027 roku.

O przedłużeniu umowy kibice dowiedzieli się tuż przed meczem Jagiellonii z Lechem, we wtorek [07.04] poznaliśmy szczegóły.

Klauzula tylko dla zagranicznych klubów

To co w nowym kontrakcie najważniejsze to klauzula wykupu trenera, którą mogą aktywować jedynie zagraniczne kluby. Ponadto będzie to możliwe tylko w określonych terminach. To wygodna opcja dla trenera i jednocześnie zabezpieczenie dla Jagiellonii Białystok.

- Obecność klauzuli świadczy o tym, że chcę otworzyć swoje nazwisko na rynek zagraniczny i zobaczyć co się wydarzy - powiedział na wtorkowej konferencji szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec. - To jest opcja, która zwiększa moje zawodowe możliwości.

- Mamy nadzieję, że współpraca będzie trwała dłużej - dodał wiceprezes klubu Maciej Szymański.

Nowy kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku i nie zawiera opcji przedłużenia.

3 lata w Jagiellonii

Adrian Siemieniec objął stery w Jagiellonii Białystok 3 lata temu, 4 kwietnia 2023 roku. Pod jego wodzą Duma Podlasia zdobyła historyczne mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i dwukrotnie awansowała do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. W Ekstraklasie Siemieniec poprowadził Jagę w ponad stu meczach.