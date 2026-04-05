Jagiellonia-Lech. W hicie 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy bez goli

Paweł Jakubowski
2026-04-05 0:20

To miała być Wielka Sobota z wielkimi emocjami i ....golami. Takie apetyty były przed hitem 27 kolejki Ekstraklasy. Ostatecznie Jagiellonia bezbramkowo zremisował z Lechem Poznań.

Jagiellonia- Lech

Autor: Paweł Jakubowski/ Archiwum prywatne

Lech napoczątku spotkania miał dobrą okazję. Silny strzał z dystansu Patrika Walemarka wybronił bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz.

Duma Podlasia postraszyła gości strzałami Eryka Kozłowskieo i Bartosza Mazuraka. Ale najlepszą okazję po pół godziny gry miał Kajetan Szmyt, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. 

Później jeszcze przestrzelił Jesus Imaz

Druga połowa

Świetną okazję Jagiellonia miała w 59 min. Strzelał Mazurek, a piłkę dobijał głową Imaz. Bramkarz gości z tej operacji wyszedł zwycięsko. 

 W 76. minucie mógł prowadzić Lech, ale strzał Ishaka bronił Abramowicz. Piłka następnie odbiła się od słupka.

Ostatecznie 20 tys kibiców nie doczekało się bramek.

Ozdobą spotkania była kapitalna oprawa kibiców. 

Oprawa Jagiellonia- Lech

Autor: Paweł Jakubowski/ Archiwum prywatne Oprawa Jagiellonia- Lech
