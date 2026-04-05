Jagiellonia-Lech. W hicie 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy bez goli

Lech napoczątku spotkania miał dobrą okazję. Silny strzał z dystansu Patrika Walemarka wybronił bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz.

Duma Podlasia postraszyła gości strzałami Eryka Kozłowskieo i Bartosza Mazuraka. Ale najlepszą okazję po pół godziny gry miał Kajetan Szmyt, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Później jeszcze przestrzelił Jesus Imaz

Druga połowa

Świetną okazję Jagiellonia miała w 59 min. Strzelał Mazurek, a piłkę dobijał głową Imaz. Bramkarz gości z tej operacji wyszedł zwycięsko.

W 76. minucie mógł prowadzić Lech, ale strzał Ishaka bronił Abramowicz. Piłka następnie odbiła się od słupka.

Ostatecznie 20 tys kibiców nie doczekało się bramek.

Ozdobą spotkania była kapitalna oprawa kibiców.