Stuletnie organy przejdą renowację. Pieniądze dorzuci Unia Europejska

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, nazywany farą i uznawany za najstarszą świątynię w mieście, powstał w latach 1900–1905 obok XVII-wiecznego „białego kościoła” z czasów Branickich. Archikatedra jest wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Znajdujące się w niej organy z początku XX wieku wymagają pilnej renowacji. We wtorek podpisano umowę na ich remont – inwestycja o wartości 2,5 mln zł otrzyma 2 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Instrument, uznawany za jeden z najcenniejszych w regionie, jest w złym stanie technicznym i grozi mu wyłączenie z użytkowania.

Prace potrwają do dwóch lat i będą obejmować m.in. rozbiórkę, naprawę oraz zabezpieczenie organów. W tym czasie w świątyni wykorzystywane będą organy elektroniczne. Równolegle parafia prowadzi remont elewacji (3,3 mln zł z Polskiego Ładu) oraz planuje kolejne inwestycje, w tym termomodernizację, wymianę instalacji i montaż ogrzewania.