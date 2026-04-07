To już ostatnie miesiące. Dom Partii zmienia właściciela. To koniec pewnej epoki

Dom Partii powstał w 1952 r. jako siedziba PZPR

od 1990 r. użytkowany przez Uniwersytet w Białymstoku

sprzedany w 2025 r. za 20,8 mln zł

Budynek powstał w 1952 roku jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po przemianach ustrojowych w 1990 roku został przejęty przez studentów filii Uniwersytetu Warszawskiego i od ponad 30 lat służy humanistyce UwB. Uczelnia sprzedała nieruchomość w 2025 roku za 20,8 mln zł i ma ją opuścić do końca czerwca 2026 roku w związku z przenosinami do nowego kampusu.

Organizatorzy zapowiadają wydarzenia od maja do czerwca, których finałem będzie gala oraz premiera filmu o historii budynku. Produkcja ma pokazać jego zmieniającą się rolę – od siedziby partii po ważne miejsce życia akademickiego.

Ważnym elementem projektu będą wspomnienia osób związanych z obiektem oraz materiały archiwalne. Twórcy szczególnie liczą na fotografie wnętrz, wydarzeń uczelnianych i życia studenckiego.

Historia przejęcia budynku przez studentów sięga stycznia 1990 roku, gdy po nieudanych rozmowach z władzami doszło do jego okupacji. Po dwóch dniach i wsparciu mieszkańców podpisano porozumienie, na mocy którego obiekt przekazano uczelni. Budynek zaprojektował w 1950 roku architekt Stanisław Bukowski, który był odpowiedzialny za odbudowę Białegostoku po II wojnie światowej.

