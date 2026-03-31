Nowoczesna perła na mapie Podlasia. Ten gmach w Białymstoku przyciąga tłumy

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-03-31 18:20

Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej to absolutna wizytówka Białegostoku. Nowoczesna konstrukcja fascynuje zarówno lokalną społeczność, jak i przyjezdnych, będąc centralnym ośrodkiem życia kulturalnego w północno-wschodniej części naszego kraju.

Przyjeżdżają tu z całego województwa. Nowoczesna perła Podlasia

i

Historia powstania największego centrum sztuki na Podlasiu

Gmach przy ulicy Odeskiej wybudowano, by zaspokoić rosnące apetyty kulturalne mieszkańców całego województwa. Kluczowe decyzje o starcie tej potężnej inwestycji podjęto na początku XXI wieku, natomiast pierwsze roboty budowlane ruszyły dokładnie w 2006 roku. Trwająca kilka lat realizacja projektu zakończyła się wielkim sukcesem, a oficjalne i niezwykle uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 28 września 2012 roku. Od tamtego dnia obiekt nieprzerwanie działa jako najbardziej okazałe centrum artystyczne w północno-wschodniej Polsce.

Wyjątkowy projekt profesora Marka Budzyńskiego w Białymstoku

Za koncepcję wizualną tej niezwykłej budowli odpowiadał sztab specjalistów, na którego czele stanął uznany profesor Marek Budzyński. Stworzona przez nich architektura mistrzowsko przeplata surowy beton, wielkopowierzchniowe przeszklenia i wszechobecną zieleń, dzięki czemu potężna bryła idealnie komponuje się z miejskim krajobrazem. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przestrzennych oraz udostępnienie rozległych tarasów widokowych powoduje, że białostocka instytucja tętni życiem od wczesnych godzin porannych, a nie wyłącznie w trakcie wieczornych spektakli.

Opera i Filharmonia Podlaska łączy tradycję z nowoczesnością

Działalność tej placówki stanowi bezpośrednią kontynuację bogatego dziedzictwa muzycznego Białegostoku, którego korzenie sięgają jeszcze lat 50. ubiegłego stulecia. Obecnie na deskach gmachu regularnie organizowane są różnorodne koncerty, zachwycające sztuki teatralne oraz inicjatywy edukacyjne, które przyciągają widzów z najdalszych zakątków. Szeroki repertuar, obejmujący zarówno tradycyjne dzieła klasyczne, jak i wysoce innowacyjne widowiska sceniczne, sprawia, że do stolicy Podlasia zjeżdżają miłośnicy sztuki w każdym wieku.

