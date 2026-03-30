Słynne danie z Podlasia. Nie każdy je przełknie. Wszystko przez ten składnik

Kiszka ziemniaczana to danie znane na Podlasiu od pokoleń. Powstaje z tartych ziemniaków, boczku, cebuli i przypraw. Nie wszystkim jednak odpowiada sposób przygotowania tego dania – kiszka ziemniaczana tradycyjnie pieczona jest w naturalnym jelicie wieprzowym, co dla części osób może być barierą. Przez lata była kojarzona głównie z kuchnią domową i lokalnymi festynami.

Dziś sytuacja się zmienia. Coraz więcej osób sięga po regionalne potrawy, a kiszka ziemniaczana zaczyna być traktowana jako kulinarna wizytówka Podlasia. W ostatnich miesiącach kiszka ziemniaczana coraz częściej pojawia się w kartach dań restauracji poza regionem. Szefowie kuchni sięgają po nią, nadając jej nowoczesną formę – podawaną z autorskimi sosami czy dodatkami.

Równocześnie rośnie zainteresowanie w sieci. Przepisy, zdjęcia i nagrania z przygotowania dania zyskują dużą popularność, a internauci chętnie dzielą się własnymi wersjami.

Na popularność kiszki ziemniaczanej wpływa kilka czynników:

prosty, wyrazisty smak

naturalne składniki

silne nawiązanie do tradycji

moda na kuchnię regionalną

Kiszka ziemniaczana wpisuje się w trend powrotu do dań „jak u babci”, które dla wielu osób są synonimem autentyczności.

Eksperci zwracają uwagę, że to nie jedyne danie z regionu, które może zrobić ogólnopolską karierę. Podlasie coraz częściej pojawia się na kulinarnej mapie Polski jako miejsce z unikalną tradycją i bogatymi smakami. Kiszka ziemniaczana jest jednym z najlepszych przykładów tego trendu – lokalny przysmak staje się rozpoznawalny daleko poza granicami regionu.

