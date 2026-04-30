Na majówkę wraca turystyczne połączenie przez Puszczę Knyszyńską

Paweł Jakubowski
2026-04-30 20:34

Chodzi o malowniczą trasę Białystok - Waliły, na której pociągi będą kursowały w długi majowy weekend.

Autor: Pixabay.com

Polregio uruchamia od 1-go do 3-go maja połączenia na popularnej trasie turystycznej. Pogoda na majówkę ma dopisać, szczególnie w sobotę, kiedy na termometrach ma pojawić się ponad 20 stopni.

Dwie pary pociągów

Zaplanowano na tej trasie dwie pary pociągów, które wyjadą z Białegostoku o godz. 9:00 i 16:00.

Natomiast z Walił pociągi wyruszą o godz. 10:15 i 17:09.

W czerwcu też 

W czerwcu na trasie Białystok- Waliły pociągi będą kursować w każdy weekend. Turystyczne połączenie ma działać aż do końca września.

Przeczytaj także:
Odbierz dowód w niedzielę, a nawet w nocy. Urzędomat czeka
RAPORT MNIEJSZOŚCI | NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ
