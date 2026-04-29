Odbierz dowód w niedzielę, a nawet w nocy. Urzędomat czeka

W urzędomacie można odebrać nowy dowód rejestracyjny (po rejestracji lub wymianie), wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz trzecią tablicę rejestracyjną. Wcześniej musimy zadeklarować w urzędzie taką właśnie formę odbioru.

Bez kolejki i kiedy chcesz

Udając się do urzędomatu otrzymamy wiadomość SMS z kodem PIN, który umożliwia otwarcie skrytki w urządzeniu.

Dzięki temu nie musimy dostosowywać się do godzin pracy urzędu i odebrać dokument o dowolnej porze. Nawet w nocy, w dowolny dzień w tygodniu.

Jak to działa?

Odbiór dokumentów jest prosty i intuicyjny. Należy wybrać opcję START, wprowadzić nr telefonu i kod PIN, a następnie złożyć podpis na ekranie dotykowym. Po weryfikacji danych skrytka otwiera się automatycznie. Na odbiór dokumentów przewidziano 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości SMS.

Po upływie tego czasu dokumenty wracają do urzędu i mogą być odebrane w sposób tradycyjny.