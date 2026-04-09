Przemycali papierosy balonami. To było ich stałe zródło dochodu

Stałe źródło dochodu

Według ustaleń Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną, mężczyźni ten proceder prowadzili w ramach grupy przestępczej i uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu.

- Kupowali osprzętu do konstruowania balonów jak i samej kontrabandy. Brali udział w odbieraniu nielegalnych papierosów z miejsc lądowania balonów. Transportowali też ładunki do miejsc przechowywania- informuje podlaska policja

Ile przemycili?

Mundurowi zabezpieczyli łącznie ponad 7500 paczek papierosów różnych marek bez akcyzy, które przechowywane były w boksie garażowym, samochodzie i miejscu zamieszkania jednego z podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 20 tysięcy złotych i 20 tysięcy dolarów amerykańskich.

Zarzuty

Obu mężczyznom Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku postawił łącznie 8 zarzutów. grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj także: Mechanik z Tykocina 150 razy okradł kontenery z używaną odzieżą