49-latek zaczął strzelać. Dwóch policjantów poszkodowanych

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, zarzucając mu czynną napaść na funkcjonariuszy w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych. W listopadzie 2025 roku kryminalni z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pojawili się w mieszkaniu 49-latka. Działając na zlecenie prokuratury, mieli przeszukać lokal w związku z uzasadnionymi podejrzeniami o gromadzenie materiałów pedofilskich.

Jak relacjonowali przedstawiciele CBZC, w trakcie prowadzonych czynności doszło do nagłego ataku. Podejrzany niespodziewanie chwycił za karabinek pneumatyczny i oddał kilka strzałów w stronę interweniujących mundurowych. W wyniku tego niesprowokowanego incydentu dwóch funkcjonariuszy odniosło obrażenia, które wymagały przedłużonej opieki medycznej, choć ich życie nie było bezpośrednio zagrożone. Jeden z policjantów doznał rany postrzałowej ramienia na wylot, natomiast drugi miał otwartą ranę nogi na wysokości uda.

Funkcjonariusze błyskawicznie obezwładnili napastnika, po czym dokonali jego zatrzymania, a decyzją wymiaru sprawiedliwości mężczyzna został natychmiast tymczasowo aresztowany. W trakcie szczegółowego przeszukania jego miejsca zamieszkania zabezpieczono nietypowy arsenał. Śledczy odnaleźli w lokalu różnego rodzaju wiatrówki, a także kuszę oraz łuk.

Białostocka prokuratura przedstawiła oskarżonemu szereg zarzutów. Obejmują one posiadanie oraz dystrybucję dziecięcej pornografii w okresie od grudnia 2023 do listopada 2025 roku, napaść na interweniujących policjantów, a także nielegalne posiadanie broni. Ze względu na zbieg przestępstw, 49-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, przy czym najsurowsze konsekwencje wynikają bezpośrednio z zarzutów o charakterze pedofilskim. Dokumentacja sprawy została już przekazana do Sądu Rejonowego w Białymstoku, jednak dokładna data rozpoczęcia procesu pozostaje nieznana.