Kurtka poczeka parę miesięcy. Z kryjówki prosto w ręce kryminalnych

Paweł Jakubowski
2026-04-30 11:49

44-latka poszukiwanego listem gończym zatrzymali podlascy policjanci. Był ściany za niepłacenie alimentów.

Autor: Podlaska policja / Materiały prasowe

Funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniem osób uciekających przed wymiarem sprawiedliwości trafili na trop 44-latka. Za mężczyzną był wydany list gończy. Miał na swoim koncie wyrok za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, za który został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Unikał alimentów

Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany, dlatego ukrywając się we wszelkich możliwych miejsca. W końcu drogi poszukiwanego i śledczych przecięły się 

Został  doprowadzony do zakładu karnego, gdzie czekają go 3 miesiące odsiadki. 

