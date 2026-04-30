Kurtka poczeka parę miesięcy. Z kryjówki prosto w ręce kryminalnych

List gończy

Funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniem osób uciekających przed wymiarem sprawiedliwości trafili na trop 44-latka. Za mężczyzną był wydany list gończy. Miał na swoim koncie wyrok za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, za który został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Unikał alimentów

Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany, dlatego ukrywając się we wszelkich możliwych miejsca. W końcu drogi poszukiwanego i śledczych przecięły się

Został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie czekają go 3 miesiące odsiadki.