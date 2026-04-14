Na majówkę jeździ tam pół Białegostoku. Bajkowe miasteczko, w którym nagrywano sceny do kultowej komedii

Supraśl – klimatyczne uzdrowisko z filmowym tłem

Najlepszym miejscem na majówkę w Podlaskiem jest Supraśl. Niewielka miejscowość położona w Puszczy Knyszyńskiej, kilkanaście kilometrów od Białegostoku, łączy w sobie walory uzdrowiskowe, historię i bliskość natury. To miejsce, w którym można naprawdę zwolnić tempo.

Supraśl ma także swój filmowy epizod. To właśnie w tym miasteczku oraz okolicy powstawały zdjęcia do filmu „U Pana Boga w ogródku”, co sprawia, że miejscowość kojarzy się z charakterystycznym, spokojnym klimatem Podlasia znanym z tej produkcji. Dla wielu turystów to dodatkowy powód, by odwiedzić to miejsce i zobaczyć na własne oczy przestrzenie przypominające kadry z filmu.

Na miejscu nie brakuje atrakcji, ale ich charakter jest stonowany i dopasowany do otoczenia. Turyści chętnie spacerują bulwarami nad rzeką Supraśl, odwiedzają zabytkowy monaster oraz Muzeum Ikon, które wyróżnia się na tle innych placówek w regionie. Dużym atutem jest także uzdrowiskowy charakter miejscowości i czyste powietrze.

Okolica sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Puszcza Knyszyńska oferuje liczne trasy spacerowe i rowerowe, a rzeka Supraśl przyciąga miłośników kajaków. Jednocześnie nie ma tu tłumów, które dominują w popularnych turystycznych kierunkach.

Dlaczego Supraśl to dobry wybór na majówkę?

Supraśl łączy w sobie kilka elementów, które sprawiają, że jest atrakcyjnym kierunkiem na majówkę. Z jednej strony zapewnia ciszę i kontakt z naturą, z drugiej oferuje dostęp do zabytków i lokalnej kultury. Dodatkowym atutem jest łatwy dojazd z Białegostoku oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa.

To propozycja dla osób, które chcą odpocząć bez pośpiechu, ale nie rezygnować z ciekawych miejsc do zobaczenia. Filmowy klimat znany z „U Pana Boga w ogródku” tylko wzmacnia charakter tego miejsca.